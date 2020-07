GNR encontra idoso de 82 anos desorientado num descampado em Loures

Um homem, de 82 anos, esteve quase 24 horas desaparecido na zona de A-das-Lebres, no concelho de Loures. Valeu-lhe a operação de buscas montada pela GNR, que acabou por o localizar num descampado.O octogenário desapareceu às primeiras horas da manhã de sexta-feira, o que levou a GNR a mobilizar reforços do Grupo de Intervenção Cinotécnico.Os militares acabaram por localizar o idoso pelas 02h20 do mesmo dia. Encontrava-se desorientado e apresentava algumas escoriações. Foi transportado para o hospital.