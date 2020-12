Um idoso, de 79 anos, dado como desaparecido pela família, tinha sofrido um acidente de trator enquanto trabalhava no seu terreno agrícola, em São Bartolomeu de Messines, concelho de Silves.A GNR foi chamada pelos familiares, quinta-feira ao final da tarde, que estranharam o facto da vítima ter saído de casa às 13h00 e ainda não ter regressado.Foi encontrado pelas 19h00, caído, ao pé do trator, com sinais de hipotermia. Foi transportado para o hospital de Portimão.