Uma mulher, de 44 anos e nacionalidade brasileira, foi detida no domingo, em Mirandela, por militares da GNR por se encontrar ilegal em território nacional.A imigrante arrombou um acesso de uma casa de alterne abandonada para se refugiar e foi detida depois de uma denúncia às autoridades.A mulher, que já tinha sido notificada para abandonar o País, foi reconduzida ao centro de acolhimento do SEF no Porto, onde vai ficar até ser expulsa.