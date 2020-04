GNR entrega bens essenciais a pessoas em confinamento obrigatório devido ao coronavírus

Durante o período de Estado de Emergência, a GNR vai entregar bens essenciais, como produtos alimentares ou medicamentos, a pessoas em confinamento obrigatório devido ao coronavírus, informou em comunicado a força de segurança.



Os doentes com Covid-19, pessoas infetadas com SARS-Cov2 ou a quem tenha sido determinada a vigilância ativa pelas autoridades de saúde e que obrigatoriamente devem permanecer isolados em casa, podem contar com o apoio da Guarda Nacional Republicana, através do Posto Territorial mais próximo da sua residência.