GNR escala prédio para salvar menino autista em varanda

Criança de quatro anos estava acompanhada por um irmão de 13 anos, que não se terá apercebido do perigo.

Por Fátima Vilaça | 01:30

Um militar da GNR de Viana do Castelo, que estava de folga, escalou dois andares de um prédio, no centro da cidade, para salvar um menino autista, de quatro anos, que estava pendurado e debruçado na varanda da casa.



A criança estava acompanhada por um irmão de 13 anos, que não se terá apercebido da situação de risco.



A PSP já comunicou o caso ao Ministério Público e à Comissão de Proteção de Menores de Viana. O CM tentou falar com o pai do menor, mas tal não foi possível.



O incidente aconteceu na segunda-feira, às 21h30, na rua Cónego Domingos Borlido. O militar de 35 anos, que presta serviço na Brigada de Trânsito, fazia o seu habitual percurso de corrida quando se deparou com um grupo de pessoas, em pânico, a olhar para a fachada do prédio.



Ao aperceber-se do perigo que a criança corria, não pensou duas vezes. Escalou o edifício pelo lado oposto ao que se encontrava a criança e, em poucos segundos, conseguiu pô-la a salvo. Só depois chegaram ao local bombeiros e PSP .



"Não é a primeira vez que isto acontece. É normal o menino ficar sozinho", garantiram vizinhos, sob anonimato.