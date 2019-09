A GNR está a investigar a veracidade de uma denúncia em que uma mulher, de 40 anos, garante que lhe roubaram 13 530 euros enquanto contava as notas dentro de uma carrinha estacionada em Avintes, Vila Nova de Gaia, esta segunda-feira. A versão contada às autoridades, que inclui ter sido esfaqueada numa perna, apresenta várias incongruências.As autoridades acorreram à rua 5 de Outubro pelas 11h45. Depois de a mulher ter dito que o suspeito fugiu por uma zona de mato, os militares seguiram no seu encalço, mas, desde logo, o facto de o piso não apresentar marcas de passagem causou suspeitas.A mulher explicou que estava a contar as notas depois de ter ido à Caixa Geral de Depósitos, só que apenas para atualizar a caderneta, já que garantiu ter trazido o dinheiro de casa. Teria como objetivo entregá-lo a um cliente de uma empresa que gere.As portas da viatura da alegada vítima - referenciada por vários crimes - estavam destrancadas no momento do ataque. À GNR, disse ainda que tinha sido esfaqueada na perna esquerda depois de oferecer resistência, mas recusou qualquer tratamento médico, tendo saído sozinha do local."Entrou um cliente no café a dizer que a mulher tinha sido assaltada. Olhei e ainda vi os militares a correrem para o encontrarem", disse um comerciante que preferiu não se identificar. As investigações aos contornos deste suposto roubo vão continuar.