A GNR de Viseu expõe no quartel, a partir desta terça-feira, centenas de artigos em ouro que foram furtados ao longo de mais de um ano pelo grupo de 15 pessoas detido em maio numa operação realizada na região do Porto.



Durante a investigação foi apreendido um total de 1,2 kg de peças em ouro. O objetivo da GNR é que as pessoas que foram vítimas de furtos possam reconhecer os artigos que lhe foram levados de casa pelos suspeitos.









