GNR faz buscas para travar guerra de gangues em Ermesinde

As ameaças entre os dois grupos rivais vinham a subir de tom nas últimas semanas – e recentemente foram mesmo efetuados disparos com armas de fogo entre os gangues.Para tentar travar situações de maior gravidade, a GNR avançou para o terreno, no bairro das Saibreiras, em Ermesinde, com o objetivo de apreender o armamento utilizado. Para evitar que a situação escalasse, foi pedido reforço à Unidade Especial de Polícia.