A GNR, em colaboração com os Bombeiros Voluntários de Beja, Serpa e Moura, está a efetuar buscas por um homem desaparecido em Baleizão desde sábado. As diligências contam com a participação de mergulhadores e estão a decorrer numa pequena barragem na zona.



O indivíduo, de 49 anos, foi visto pela última vez às 13h00 de sábado junto à sua residência. O alerta do desaparecimento foi dado pelo irmão.





