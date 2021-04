A GNR continuou esta sexta-feira, durante todo o dia, as buscas pelo homem de 85 anos, dado como desaparecido desde quinta-feira em Vale de Rodão, no concelho de Marvão.Ao que o CM apurou, junto do comando da GNR de Portalegre, o idoso saiu de casa a pé, por volta do meio-dia, e não mais voltou a ser visto. A família deu o alerta às autoridades pelas 22h30 e, desde então, foram mobilizados militares para buscas em zonas de mato.