Várias patrulhas da GNR e dezenas de populares realizaram esta terça-feira à tarde buscas, em Benquerença, Penamacor, por Rui Saraiva, de 86 anos, que está desaparecido desde segunda-feira de manhã, quando saiu de casa e não foi mais visto.









“Ele sai todos os dias de carro para a quinta, trabalhar na agricultura, mas vem sempre a casa para almoçar, o que não aconteceu”, conta a mulher, Maria Teixeira. Durante a tarde, vários familiares e vizinhos procuraram na zona, sem encontrarem sinais do homem ou do carro. A GNR foi alertada e esta terça-feira colocou várias patrulhas no terreno, com buscas que até ao início da noite não tiveram sucesso.

A família acredita “que ele ande perdido, porque já tinha falhas de memória”, diz o cunhado José Lúzio. Nas plataformas digitais tem sido divulgada a fotografia do idoso e dados da viatura com que saiu de casa, um Nissan, cinzento escuro, com a matrícula PX-02-83.