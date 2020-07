GNR faz rusga em bar de alterne em Braga

A GNR fez uma rusga a um bar de alterne em Cabeceiras de Basto, Braga, na madrugada desta sexta-feira e identificou os dois proprietários por lenocínio e posse de arma proibida.O Delicias Club abriu recentemente e pode estar aberto por ter autorização de funcionamento como café. No entanto o espaço deveria estar fechado às 23h00, como decretam as medidas de prevenção do novo coronavírus, o que não aconteceu.Os militares da GNR de Braga surpreenderam 12 clientes e 7 funcionárias no interior, que também foram identificados.Foram apreendidos 1250 euros e 120 preservativos, que servirão de prova.