GNR faz visitas para evitar burlas em Tavira

A GNR de Tavira realizou esta quarta-feira uma ação de sensibilização para a prevenção de burlas a idosos, na Junta de Freguesia de Santo Estêvão, em Tavira. Os militares deslocaram-se ainda a casa de vários idosos, em zonas isoladas do concelho de Tavira, onde entregaram calendários com alguns contactos.Cerca de 30 idosos assistiram a uma palestra, onde foram abordados alguns métodos utilizados por burlões e a forma como se apresentam. Alguns dos participantes admitiram que já foram abordados por burlões mas não alertaram as autoridades. No entanto, a GNR pede para que todas as atuações suspeitas sejam denunciadas.A iniciativa da GNR está a ser realizada em parceria com a EDP em todo o País. "É importante a GNR ganhar a confiança das pessoas e explicar-lhes como podem prevenir estas situações. O calendário que lhes foi entregue contém os nossos contactos para que eles possam ligar em caso de situações duvidosas", explicou aoDavid Dias, alferes do Destacamento de Tavira da GNR.Um dos métodos mais utilizados pelos burlões é fazerem-se passar por técnicos da Segurança Social ou de empresas como a EDP, de modo a cobrarem dinheiro por alguma alteração de serviço."Já há vários anos que nos associamos a esta campanha e é importante que os idosos, pessoas mais vulneráveis a estas situações, saibam que não há cobranças de serviços de porta a porta por parte da EDP", alertou Nélson Rodrigues, representante da empresa.