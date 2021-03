A GNR encerrou dois estabelecimentos de restauração e bebidas, em Vila Meã, Amarante, que estavam a servir almoços a nove clientes, esta quinta-feira.

A intervenção dos militares do posto de Vila Meã ocorreu após uma denúncia, alertando para o desrespeito pelas normas de combate à pandemia que estão em vigor. As nove pessoas foram identificadas e multadas por incumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário. Foram ainda elaborados autos de contraordenação.