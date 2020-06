GNR fecha 'hipermercado da droga' na Costa da Caparica

Pelas 03h00 de domingo já cem militares da GNR estavam reunidos na Margem Sul do Tejo para receber as instruções finais. Era tempo de pôr no terreno uma megaoperação que iria culminar uma investigação de ano e meio. E, às 05h00, os operacionais caíam em cima dos três cabecilhas do tráfico no ‘hipermercado da droga’ da Caparica, no bairro das Terras da Costa. O efeito surpresa resultou. O trio - sobre quem pendiam mandados de detenção - foi detido e outras três pessoas foram presas em flagrante com droga e armas."Apreendemos quantidades consideráveis de heroína [373 gramas], cocaína [987 gramas] e haxixe [20,7 gramas], mas também montantes elevados de dinheiro e bens furtados", explicou o comandante da GNR de Almada, capitão Luís Maciel. Foram apreendidos quatro carros, duas pistolas e 15 mil euros. Os detidos, cinco homens e uma mulher entre os 26 e os 58 anos, vão esta segunda-feira a tribunal.De acordo com o comandante da GNR de Almada, o grupo agora desmantelado dedicava-se à venda direta a consumidores, habituados a deslocarem-se ao bairro das Terras da Costa para comprar qualquer tipo de droga. Os suspeitos vivem em barracas de madeira e alvenaria, apesar dos milhares de euros que todas as semanas recolhem com o esquema de tráfico. As operações neste bairro são frequentes.A GNR filmou toda a operação, na qual foram concretizadas 13 buscas domiciliárias e oito buscas não domiciliárias (viaturas e cafés do bairro das Terras da Costa). As imagens mostram tudo o que foi encontrado.A operação contou com o reforço do Grupo de Intervenção de Operações Especiais (GIOE), do Grupo de Intervenção de Ordem Pública (GIOP), Grupo de Intervenção Cinotécnica (GIC), da estrutura de Investigação Criminal a GNR de Setúbal e ainda com o apoio da PSP.