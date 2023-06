GNR ferido a travar fuga após acidente em Lagoa

Um militar da GNR ficou ferido ao tentar travar um condutor que fugiu depois de provocar um acidente, em Lagoa. Após perseguição da GNR, a viatura viria a ser localizada esta quarta-feira, mas o condutor conseguiu fugir. O incidente, ao que o CM apurou, aconteceu terça-feira, ao final do dia, quando o condutor de um Honda Civic colidiu com a traseira de outro carro, na EN125. Quando os militares da GNR chegaram ao local, o condutor fez tudo para fugir. Como o trânsito estava parado e não tinha forma de ultrapassar, acelerou e arrastou a outra viatura envolvida no acidente durante vários metros.





CM apurou, um elemento do Destacamento de Trânsito de Faro deu ordem de paragem ao condutor, mas este não obedeceu. O militar ficou ferido numa mão ao tentar travar a viatura em fuga, que foi perseguida pela GNR a alta velocidade.



O CM sabe que a viatura já foi localizada pela GNR numa sucateira no concelho de Silves e foi alvo de diversas perícias, no sentido de identificar o condutor.





O militar da GNR ferido foi assistido no Hospital de Portimão e já teve alta.