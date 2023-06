GNR ferido ao tentar travar fuga de condutor que provocou acidente em Lagoa

Um militar da GNR ficou ferido numa mão ao tentar travar um condutor que fugiu depois de provocar um acidente na EN 125, em Lagoa.A perseguição começou quando o condutor colidiu com a traseira de outro carro e depois quis fugir do local.Como o trânsito ficou parado e não tinha forma de ultrapassar, acelerou e arrastou a outra viatura envolvida no acidente, como mostra o vídeo que ateve acesso.Segundo aapurou, um elemento do Destacamento de Trânsito de Faro tentou dar ordem de paragem ao condutor, mas este não obedeceu.