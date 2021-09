GNR ferido em confrontos após jogo distrital em Paços de Ferreira

Um militar da GNR e um adepto de futebol ficaram feridos durante confrontos no final do jogo entre o Águias de Eiriz e o SC Freamunde (0-1), na 1.ª jornada do Divisão de Elite do campeonato distrital do Porto, em Eiriz, Paços de Ferreira.

Os meios de socorro foram alertados às 19h18. Os dois feridos foram socorridos pelos Bombeiros de Freamunde e transportados, com ferimentos leves, para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.

Várias equipas da GNR estiveram no local para travar os confrontos e apurar as causas das agressões.