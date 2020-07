GNR feridos após embate na EN13 em Santa Maria da Feira

Dois guardas, de 31 e 44 anos, e uma mulher, também de 44 anos, ficaram feridos na sequência de uma violenta colisão frontal entre um jipe da GNR de Santa Maria da Feira e um carro, na noite de sexta-feira, na EN13, em Lourosa, no concelho da Feira. A condutora, única ocupante da viatura civil, teve mesmo de ser desencarcerada dos destroços.





O alerta foi dado, cerca das 23h00, para os bombeiros de Lourosa. Ambas as viaturas ficaram com as respetivas frentes praticamente destruídas. O Núcleo de Investigação a Crimes em Acidentes de Viação da GNR de Aveiro esteve no local e tomou conta da investigação ao sinistro. Todas as vítimas foram assistidas e transportadas, por elementos daquela corporação, para o Hospital da Feira.