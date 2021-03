Os militares da GNR realizaram um total de 240 serviços de transporte de órgãos para transplantes entre unidades hospitalares no ano passado.









Na semana em que passou a contar com duas viaturas de alta velocidade, apreendidas em processos-crime e que por isso reverteram a favor do Estado, a GNR informou que durante o ano de 2020 empenhou 478 militares nos serviços e percorreu mais de 64 mil quilómetros.

Os distritos com mais transportes requisitados foram Lisboa com 64, Coimbra com 37, e Viseu e Setúbal com 20.





Nos últimos dez anos, os militares da Guarda fizeram mais de meio milhão de quilómetros a deslocalizar órgãos para salvar vidas, mobilizando 5700 operacionais para efetuar com sucesso 2836 transportes.