GNR ficou com dinheiro de multas que passava

Militar responde por quatro crimes de peculato, um dos quais na forma continuada. Caso ocorreu em Albufeira.

Por Ana Palma e João Mira Godinho | 08:41

Durante pelo menos seis meses, um militar da GNR, de cerca de 40 anos, é acusado de ficar com parte do dinheiro das multas que passava a automobilistas em fiscalizações de trânsito. Está atualmente a ser julgado no Tribunal de Portimão por quatro crimes de peculato, um dos quais na forma continuada.



De acordo com o Ministério Público (MP), o militar, que na altura dos factos exercia funções no Destacamento de Trânsito da GNR de Albufeira, "apropriou-se de quantias que lhe eram entregues para pagamento de coimas por condutores que fiscalizava".



Ainda segundo a Acusação, "indicia-se que, para ocultar tal comportamento, o arguido ficava para si com os originais e duplicados de autos de contraordenação que levantava".



A investigação do caso foi dirigida pela secção de Portimão do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Faro, coadjuvado pela Polícia Judiciária (PJ) de Portimão. O militar foi acusado em outubro de 2017. O militar foi ainda sujeito a um processo disciplinar interno (ver apoios) e não esteve presente na primeira sessão de julgamento, que se realizou na semana passada. O militar incorre numa pena de um a oito anos de prisão.



Outro militar acusado

Em novembro de 2016, o MP de Faro acusou outro GNR do Comando de Faro por também ficar com o dinheiro de condutores que pagavam voluntariamente as coimas, após serem autuados por infrações rodoviárias. Foi o próprio Comando a denunciar a suspeita dos crimes, ocorridos na zona de Faro.



Processo disciplinar

Sobre o militar que está agora a ser julgado recai ainda um processo disciplinar instaurado pela própria GNR, de acordo com o respetivo Regulamento Disciplinar. Este está suspenso até à decisão do Tribunal.