GNR fora de serviço agredido a soco num hipermercado em Quarteira

Um militar da GNR, à civil, foi agredido esta terÇa-feira num hipermercado, em Quarteira. A CMTV teve acesso às imagens da agressão, que está a ser investigada pela GNR.

As imagens, que foram captadas através do sistema de videovigilância de uma superfície comercial em Quarteira, no concelho de Loulé, mostram o momento em que um militar da GNR, que se encontrava fora de serviço, foi agredido a murro na cara, tendo caído ao chão, quando ia fazer compras acompanhado pela mulher.

O agressor, bem visível nas imagens, acabou por abandonar o local após a agressão, ocorrida cerca das 21h30. Ainda terá proferido algumas ameaças contra o militar. Este veio a receber assistência no hospital de Faro.

Fonte do Comando de Faro da GNR confirmou a situação e esclareceu que o militar, que presta atualmente serviço na Unidade de Emergência, Proteção e Socorro, já integrou o efetivo do Posto da GNR de Quarteira.



A GNR está a investigar agressão, a qual estará, alegadamente, relacionada com a detenção, por parte do militar, de um familiar do agressor, há algum tempo.