A GNR teve esta quinta-feira de disparar contra os pneus de um carro onde estava um gang que roubou uma máquina de tabaco em Óbidos, para evitar que o mesmo fugisse após uma perseguição de 40 quilómetros.Apesar de terem furado um dos pneus do Audi A4, que tinha matrículas falsas, foi impossível aos militares evitar a fuga dos ladrões.A máquina foi furtada em Olho Vivo, Óbidos, e só no Cadaval se intercetou a viatura. O objeto furtado foi recuperado, com o tabaco no interior.