GNR identifica 12 pessoas numa operação de controlo de viaturas em Gaia

Doze condutores foram identificados, no passado domingo, pela GNR do Porto, num evento ilegal, durante uma operação de controlo de viaturas com alterações de características, em Gaia. Na seguimento da ação de fiscalização, a autoridade apreendeu, também, 30 carros. Os arguidos respondem pelos crimes de condução perigosa.

A ação decorreu na A29, na sequência de uma investigação do Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da GNR do Porto, pela prática de manobras perigosas, junto a uma área de serviço, na zona de Canelas.

Os arguidos, com idades entre os 20 e 46 anos, foram também alvo de 54 autos de contraordenações, por diversas infrações rodoviárias.

Foram, também, identificadas 21 pessoas, dos 20 aos 50 anos, por várias infrações, e por se fazerem acompanhar de filhos menores. Os factos foram comunicados à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens.

A operação teve o apoio do Destacamento de Intervenção (DI) do Porto e do Destacamento de Ação Conjunta (DAC) do Porto da Unidade Nacional de Trânsito.