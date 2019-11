GNR identifica agressores do ataque aos bombeiros de Borba

A GNR identificou três pessoas envolvidas na invasão ao quartel dos Bombeiros de Borba e da qual resultaram dois feridos.O caso ocorreu na madrugada de sábado, quando cerca de 20 pessoas forçaram a entrada no quartel. Um dos bombeiros, João Calado, foi agredido a murro e o outro foi apanhado pelos vidros da porta que o grupo partiu quando invadiu as instalações.Os elementos que estavam no quartel foram obrigados a esconderem-se nas viaturas.Segundo o comandante da corporação, Joaquim Branco, o grupo queria à força que ajudassem uma pessoa que dizia estar inconsciente.