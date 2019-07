GNR identifica assaltante e recupera dinheiro furtado em Alcochete

A GNR identificou na segunda-feira um homem de 22 anos que terá furtado dez mil euros numa residência em Alcochete, no distrito de Setúbal, tendo conseguido recuperar mais de oito mil euros, foi esta quarta-feira anunciado.O furto à habitação ocorreu na passada sexta-feira, dia 06 de julho, levando a GNR a iniciar uma investigação que culminou na "identificação do seu autor", adiantou aquela força policial, em comunicado.Segundo a mesma nota, os militares não conseguiram recuperar a totalidade do montante, mas foram encontrados mais de oito mil euros em numerário.O suspeito foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial do Montijo, no distrito de Setúbal.