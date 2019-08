GNR identifica autor de descarga suinícola ilegal em Leiria

A GNR disse hoje que identificou uma suinicultura presumível autora de uma descarga ilegal de efluente pecuário para a via pública, no concelho de Leiria.Em nota de imprensa, o Comando Territorial de Leiria adianta que através do Núcleo de Proteção Ambiental de Leiria, na terça-feira, detetou uma descarga ilegal, após uma denúncia.No terreno, os militares apuraram que a "descarga era proveniente do interior de uma exploração pecuária e, no decorrer das diligências, foi identificada a suinicultura e elaborado auto de notícia, por rejeição de águas degradadas diretamente para o solo, sem os mecanismos que asseguram a depuração das mesmas".No dia seguinte, "foi levada a cabo uma ação de fiscalização junto da referida exploração agropecuária, conjuntamente com dois inspetores da Direção Geral de Alimentação e Veterinária de Leiria, resultando na fiscalização do espaço e de 750 animais".A coima pode atingir os 144 mil euros.