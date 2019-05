Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR identifica condutor que fugiu de acidente na A1 na zona do Cartaxo

O homem, de 52 anos, estava no concelho de Lisboa.

Por Lusa | 17:32

A GNR de Santarém identificou o condutor que fugiu após um acidente de viação na autoestrada um (A1), na zona do Cartaxo, e sem auxiliar um dos feridos, indicou este sábado a corporação.



Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana refere que, após o alerta do acidente, os militares da GNR deslocaram-se ao local e apenas encontraram um dos veículos envolvidos no desastre com o condutor a apresentar alguns ferimentos.



A força de segurança indica que, depois de recolher informação para localizar e identificar a viatura em fuga, conseguiu detetar o carro num reboque na zona de Aveiras, o que possibilitou a identificação do condutor.



Segundo a GNR, o acidente ocorreu na quinta-feira na zona do Cartaxo, na A1, no sentido norte-sul, e os factos foram remetidos ao tribunal daquela localidade do distrito de Santarém.