GNR identifica empresa que faz descargas poluentes em Valongo

A GNR identificou um a indústria por descargas poluentes na ribeira de Luriz, em Campo, Valongo. A diligência partiu de uma denúncia para a Linha SOS Ambiente e Território, na quarta-feira.Em colaboração com a Câmara Municipal, os militares identificaram o autor das descargas industriais para o sistema de águas pluviais da ribeira que vão desaguar no rio Ferreira.Foi elaborado auto de contraordenação, incorrendo o infrator numa contraordenação muito grave. Se for provada negligência, a coima poderá ascender a mais de 240 mil euros.