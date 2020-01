GNR identifica origem de descarga ilegal de efluentes em Leiria

A GNR de Leiria identificou a origem de uma descarga ilegal de efluentes pecuários neste concelho, anunciou hoje aquela polícia.

Numa nota de imprensa, a GNR informa que o Comando Territorial de Leiria, através do Núcleo de Proteção do Ambiente de Leiria, no dia 17 de janeiro, identificou uma exploração agropecuária, por descarga ilegal de efluentes pecuários, no concelho de Leiria.

Segundo a GNR, no decorrer de uma ação de monitorização da Bacia Hidrográfica do Rio Lis, os militares "detetaram uma descarga de efluentes suinícolas para uma linha de água, sem qualquer tratamento sanitário, efetuada diretamente para um afluente daquele rio, suscetível de configurar um crime de poluição".

Fonte da GNR revelou à Lusa que, após realizadas diligências necessárias, os militares identificaram o ponto de origem da descarga, sendo a mesma proveniente de uma exploração agropecuária na freguesia de Caranguejeira, concelho de Leiria.

Esta descarga "foi feita para a Ribeira do Sirol, um dos efluentes do rio Lis", acrescentou a mesma fonte.

Os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Leiria.