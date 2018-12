Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR identifica suspeitos de 25 furtos na Covilhã

Suspeitos estão indiciados pela prática de 11 furtos em estabelecimentos, oito de combustível em veículos e seis em residências.

Por Lusa | 11:07

A GNR identificou e constituiu como arguidos um homem e uma mulher de 40 e 45 anos, por suspeita de 25 crimes de furto no concelho da Covilhã, anunciou esta quarta-feira o Comando Territorial de Castelo Branco.



Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, a GNR especifica que a operação foi realizada através do Núcleo de Investigação Criminal da Covilhã, na segunda-feira.



Segundo a informação, os suspeitos estão indiciados pela prática de 11 furtos em estabelecimentos, oito de combustível em veículos e seis em residências.



"O casal é suspeito de furtar combustível de outras viaturas para se deslocar aos locais onde pretendia efetuar os furtos em residência e em estabelecimentos, utilizando para este efeito, o método de arrombamento de portas e/ou janelas", aponta a nota de imprensa.



A GNR refere ainda que, no âmbito deste processo, foi dado cumprimento a quatro mandados de busca, dois em residência e dois em viaturas, tendo sido apreendido um veículo, 373 maços de tabaco, 17 objetos de ouro, 17 perfumes, três rádios portáteis, bens alimentares e de higiene e 1.325 euros em moedas.



Os suspeitos foram constituídos arguidos e sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência.