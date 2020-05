GNR identifica suspeitos de assaltar carros em praias do Algarve

A GNR intercetou e identificou, sábado, na zona de Tavira, um casal suspeito da autoria de furtos no interior de veículos em praias do Algarve. Fazia-se deslocar numa viatura.Terá assaltado dois carros que se encontravam no parque de estacionamento da praia de Santa Eulália, em Albufeira, na quinta-feira. Foram furtadas malas e carteiras. O homem e a mulher fugiram depois de populares se terem apercebido da situação e começado a gritar.Os suspeitos tentaram utilizar um cartão bancário furtado de uma das viaturas para efetuar uma compra de 200 euros, na zona de Albufeira.