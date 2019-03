Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR identificou dois suspeitos de atear fogo após queimada na Feira

Os suspeitos perderam o controlo do fogo, acabando por se propagar a áreas de mato, junto a habitações.

Por Lusa | 18:22

A GNR identificou dois homens suspeitos de terem ateado incêndios florestais no concelho de Santa Maria da Feira, distrito de Aveiro, na sequência de queimadas, informou esta sexta-feira aquela força policial.



Em comunicado, a GNR esclarece que os indivíduos, com 77 e 41 anos, foram identificados nos dias 22 e 24 de fevereiro.



"Após a realização de diligências no âmbito da investigação dos incêndios florestais, foi possível identificar os seus autores, apurando-se que ambos os incêndios tiveram origem em queimas para eliminação de sobrantes vegetais", refere a mesma nota.



De acordo com a GNR, os suspeitos perderam o controlo do fogo, acabando por se propagar a áreas de mato, junto a habitações.



A GNR refere que os suspeitos foram constituídos arguidos e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira.