GNR impede homem de esfaquear mulher com faca de cozinha em Pedrógão Grande

A GNR de Leiria deteve em flagrante um homem de 60 anos por violência doméstica no concelho de Pedrógão Grande.Os militares da Guarda deslocaram-se à residência do homem na sequência de uma denúncia e impediram-no esfaquear a companheira de 62 anos com uma faca de cozinha.À chegada as autoridades encontraram o suspeito com uma faca de cozinha encostada ao abdómen da mulher.O casal mantinha uma relação de namoro há cerca de quatro meses e, durante esse tempo, o suspeito começou a consumir bebidas alcoólicas e a agressividade foi aumentando grandualmente. Além das agressões, o homem insultava e ameaçava a vítima.

Durante as diligências policiais foram apreendidas duas armas brancas utilizadas nas ameaças e nas agressões.

O detido, com antecedentes criminais pela prática do mesmo ilícito, foi presente a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Leiria, e ficou sujeito à medida de coação de prisão preventiva.