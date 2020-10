GNR encerra três estabelecimentos de bebidas em Sines

A Guarda Nacional Republica (GNR) realizou ontem, 22 de outubro, uma operação de fiscalização de estabelecimentos de bebidas em Sines, onde foram detetadas 37 infrações e encerrados três estabelecimentos comerciais.

Segundo fonte da GNR, a ação incidiu na "fiscalização de estabelecimentos de bebidas, com o intuito de verificação do cumprimento das medidas relativas ao combate à COVID-19 que vigoram durante a situação de calamidade, bem como, a identificação de infrações ao respetivo regime jurídico que regula a exploração dos mesmos".

No decorrer desta ação "foram fiscalizados três estabelecimentos de diversão noturna, resultando no seu encerramento e na elaboração de 37 autos de contraordenação".

Os militares aplicaram "23 autos de contraordenação no âmbito das regras fixadas para o funcionamento dos estabelecimentos comerciais relativas à pandemia COVID-19 e 14 autos de contraordenação no âmbito do regime jurídico de acesso e de exercício de diversas atividades de comércio, serviços e restauração".

A operação contou com o apoio da Autoridade de Saúde Local, dos Serviços Municipais de Proteção Civil da Câmara Municipal de Sines e do Destacamento de Intervenção de Setúbal da GNR.