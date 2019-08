GNR intensifica fiscalização a condução sob efeito de álcool

A Guarda Nacional Republicana (GNR) está a realizar desde esta segunda-feira até ao dia 13 deste mês uma operação de fiscalização intensiva da condução sob efeito do álcool.O objetivo desta operação, segundo a GNR, é promover comportamentos mais seguros por parte dos condutores e diminuir a sinistralidade rodoviária grave.Em 2018 a GNR detetou 9.647 crimes de condução sob a influência de álcool e registou 14.947 acidentes em que os condutores apresentaram uma taxa de álcool no sangue superior a 0,50 g/l, dos quais 6.825 tinham uma taxa considerada crime.Já este ano, de 1 de janeiro a 31 de julho, foram detetados 15.822 condutores com excesso de álcool, dos quais 6.261 apresentavam uma taxa crime.Segundo o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, uma em cada três vítimas mortais em acidente de viação conduzia com uma taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei.