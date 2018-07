Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR inventa multas para cilada violenta

Guarda principal quis vingar agressões ao pai e atraiu um vizinho para o posto, onde foi espancado.

Por Ana Isabel Fonseca e Tânia Laranjo | 01:30

Ao ter conhecimento de troca de agressões entre o seu pai e um vizinho durante um ensaio do rancho, um guarda principal do posto da GNR de Amarante planeou durante dois anos e meio uma vingança, inventando para tal multas de estacionamento. Tudo para, em fevereiro de 2017, chamá-lo ao posto sob o pretexto de prestar declarações. No interior do mesmo agrediu violentamente o homem.



O guarda principal e outros três militares que ajudaram na vingança foram agora acusados pelo Ministério Público.



Aos arguidos, que têm entre os 41 e os 49 anos, são imputados os crimes de ofensas à integridade física, coação, abuso de poder e ainda falsificação de documentos. Segundo o MP, o guarda principal forjou dois autos de contraordenação referentes a infrações de estacionamento, que, na realidade, nunca foram cometidas pela vítima.



Depois, elaborou um ofício a convocar o vizinho para se apresentar no posto. E foi aí, com a cumplicidade de colegas, que o guarda principal desferiu, de imediato, vários pontapés no homem, levando-o a cair da cadeira. Colocou, depois, o pé em cima do peito da vítima.



"Sei onde moram os teus filhos e sabes o que lhes pode acontecer (...) vais-te embora, mas é para estares caladinho, vais portar-te bem", ameaçou no final o guarda principal.



A vítima contou tudo a um familiar e decidiu fazer queixa. O CM contactou o Comando da GNR do Porto para perceber se os guardas foram alvo de um processo disciplinar, mas, até ao fecho da edição, não foi possível obter uma resposta.



A vítima chegou a pagar 30 euros por cada multa forjada de estacionamento que recebeu. Numa das situações, o guarda principal esteve sempre no posto e por isso era impossível ter passado a multa.



As agressões em que a vítima e o pai do guarda principal se envolveram foram violentas, tanto mais que, segundo o Ministério Público, os dois homens receberam tratamento hospitalar.



Diz o Ministério Público que o guarda principal nunca perdoou o facto de o vizinho se ter envolvido em agressões com o pai, na sede de um rancho. Considerava que foi "uma humilhação pública".