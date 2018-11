Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR investiga assalto a banco em Santarém

Ladrões conseguiram fugir com uma quantia em dinheiro que se julga avultada.

Por João Nuno Pepino | 01:30

A Caixa de Crédito da Chamusca foi assaltada na madrugada deste sábado, tendo os ladrões conseguido fugir com uma quantia em dinheiro que se julga avultada e com outros objetos que estavam no interior do banco.



Fonte oficial do Comando da GNR de Santarém disse ao CM que "os valores ainda estão por apurar, bem como outros pormenores do crime".



O crime foi detetado às 10h00, por um funcionário que "ao entrar no banco se apercebeu que teria ocorrido um assalto", explicou a fonte. Os alarmes de intrusão não soaram e os assaltantes terão entrado por uma zona nas traseiras do edifício.