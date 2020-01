GNR investiga caso de agressão entre alunos à saída da escola no Sardoal

A GNR está a investigar uma alegada agressão envolvendo dois alunos de 16 anos, da Escola Básica 2.3.S Dra. Maria Judite Serrão Andrade, no Sardoal, ocorrida quinta-feira passada.Os jovens desentenderam-se à saída da escola quando um deles, do 8º ano, aguardava pelo autocarro. Foi agredido a murro, na face, por um aluno do 9º ano. Em causa estará uma disputa por uma rapariga.A mãe apresentou queixa no sábado e a GNR desencadeou diligências. Questionada pelo, a direção da escola decidiu não prestar declarações.