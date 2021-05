GNR investiga derrame de combustível em ribeira no concelho de Leiria

A GNR está a investigar o derrame de combustível para uma ribeira na freguesia da Maceira, concelho de Leiria, estando em curso medidas para a sua contenção, disse à agência Lusa fonte do Comando Territorial de Leiria.

Segundo a mesma fonte, o derrame de fuelóleo para o domínio hídrico, cuja quantidade é desconhecida, "terá ocorrido na sequência do rebentamento de uma conduta".

"Das averiguações preliminares tudo indica tratar-se de um acidente", afirmou esta fonte da GNR, explicando que "foi possível conter o derrame na ribeira, pelo que tudo indica que não atingirá outros cursos de água do concelho".

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria adiantou, pelas 16h00, que no local estão 20 elementos apoiados por 11 veículos, da Agência Portuguesa do Ambiente, GNR, Autoridade Marítima da Nazaré, bombeiros, e serviços municipais de Proteção Civil de Leiria e Marinha Grande.

De acordo com o CDOS, o alerta chegou às autoridades às 10h49.

Fonte do Serviço Municipal de Proteção Civil de Leiria referiu que "o derrame atingiu uma ribeira e, face a isso, estão a ser criados procedimentos de tamponamento para que o combustível não atinja maior alcance".

"Neste momento decorre a remoção do material e, como medida de prevenção, a jusante deste local, na Costa de Cima, temos dois outros locais preparados para fazer o tamponamento, caso algum material consiga espalhar-se, para o reter nesses dois pontos", esclareceu.

Os trabalhos estão também a ser acompanhados pela vereadora com o pelouro do Ambiente da Câmara de Leiria, Ana Esperança, e em articulação com o Serviço Municipal de Proteção Civil da Batalha, acrescentou a fonte da Proteção Civil de Leiria.

"Todo o nosso trabalho é para evitar que o derrame alcance o rio Lis", esclareceu.