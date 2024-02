A GNR está a investigar os relatos de várias testemunhas que afirmam ter visto, ao final da noite de sábado, em Vila Chã, Barreiro, um grupo com cerca de dez homens a incendiar ecopontos e uma paragem de autocarros.





Fonte oficial da GNR disse ao“que entre as 22h40 e as 22h50 de sábado, houve o registo de vários incêndios em ecopontos (três ficaram totalmente destruídos) nas ruas do Algarve, António Aleixo e da Estremadura”. “De facto, a GNR recebeu relatos de ter sido visto um grupo a andar pelas ruas e a incendiar ecopontos. Estamos a averiguar”, acrescenta.apurou ainda que, pelo menos, uma paragem de autocarro também foi atingida pelas chamas. Os Bombeiros Voluntários do Sul e Sueste, Barreiro, apagaram os fogos, sem feridos.