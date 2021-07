A GNR está a investigar um vídeo onde é possível ver um homem a ameaçar, outro com uma arma de fogo, no Monte da Caparica.



As autoridades procuram chegar agora ao dois intervenientes e ao motivo que levou ao desentendimento.





O vídeo foi registado por moradores e enviado para a GNR. Tudo acontece à porta de um prédio e para além do homem que tem à frente o suspeito ameaça ainda mais pessoas. Na rua alguma testemunhas pedem ajuda para travar a discussão.