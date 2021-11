"Gostava de te puxar o cabelo e espetar-te com os dentes contra um lancil e partir-te o maxilar. Cortar-te a língua e fazer um colar com as orelhas, como se fazia na Guerra Colonial.” Este é um excerto de um dos muitos textos ameaçadores que o militar da GNR Carlos Lima publicou no Facebook, dirigidos a uma juíza do Tribunal de Vila Verde.