GNR julgado por sovar ladrões

Um militar da GNR do Posto de Marinhais, Santarém, vai ser julgado pelos crimes de ofensas à integridade física qualificadas, e abuso de poder, por ter sovado dois ladrões no interior da esquadra da PSP da Amadora.Segundo o ‘DN’, Rui Neto, o arguido, foi avisado por um amigo polícia de que os dois homens tinham sido presos por assaltos a casas.A 19 de janeiro, o guarda deslocou-se à PSP da Amadora para reconhecer objetos apreendidos.As agressões ocorreram nesse momento, com os dois ladrões a serem esmurrados e pontapeados quando estavam algemados a uma cadeira na esquadra.