Os juízes do Tribunal de Guimarães deram como provado que Sérgio Ribeiro, militar da GNR, foi o mentor do esquema que permitiu burlar 29 idosos em mais de 400 mil euros. Consideraram que foi o guarda que depois instigou os pais a enganarem as vítimas e que estes cometeram os crimes convencidos de que estariam a ajudar o filho.









