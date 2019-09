GNR leva pena efetiva por vingança pelo pai

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 19.09.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Por vingança, um militar da GNR forjou autos de contraordenação, agrediu e ameaçou, no interior do posto de Amarante, um homem com quem o seu pai tinha tido um desentendimento. Norberto Silveira foi condenado pelo Tribunal de Penafiel a seis anos de prisão.Também os militares Manuel Dias, Manuel Lopes e José Silva, cúmplices do principal arguido, foram punidos, mas com penas suspensas, respetivamente de dois anos e seis meses, um ... < br />