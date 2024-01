GNR lidera missão para formar polícia ucraniana

Uma equipa da GNR, constituída por três oficiais (dois majores e um tenente), e um guarda-principal, parte no dia 15 para a Ucrânia, onde vai integrar uma missão da Eurogendfor (missão de segurança militarizada europeia) que vai formar as forças de segurança daquele país da Europa de Leste que se encontra em guerra com a Rússia. Além dos militares portugueses, que vão liderar a missão, a equipa de formadores, que ficará estacionada em território ucraniano, terá dois elementos franceses, dois espanhóis e dois lituanos. Ficará responsável pela formação de 150 elementos das forças de segurança ucranianas.