GNR luta pela vida depois de violento despiste

O militar da GNR que sofreu um violento despiste na zona de Alferce, em Monchique, no passado dia 9 de outubro, continua internado no Hospital de Faro, em estado crítico, a lutar pela vida.Segundo oconseguiu apurar, Tiago Oliveira, de 23 anos, é natural da zona do Porto mas atualmente a prestar serviço no Destacamento Territorial de Albufeira da GNR. O jovem estava a dar um passeio de moto com um amigo, nas estradas da serra de Monchique, quando aconteceu o violento acidente.Tal como onoticiou na altura, o despiste ocorreu numa curva, na estrada EN267, que liga Monchique ao concelho de Silves, junto ao cruzamento que dá acesso à aldeia de Alferce. O alerta foi dado às 13h15. Na altura, foram acionados vários operacionais dos Bombeiros Voluntários de Monchique e do INEM para prestar o socorro. O jovem militar sofreu ferimentos considerados muito graves e foi assistido de imediato. Após ser estabilizado pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM foi levado de ambulância até ao heliporto da vila de Monchique, de onde foi depois transportado através do helicóptero do INEM para o Hospital de Faro.Segundo oapurou, Tiago Oliveira continua internado com prognóstico muito reservado na Unidade de Cuidados Intensivos desta unidade de saúde do Centro Hospitalar Universitário do Algarve.O jovem militar da GNR estava há poucos meses a prestar serviço na região do Algarve e é um apaixonado por motos.