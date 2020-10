GNR monta operação em 17 concelhos do distrito do Porto

A GNR está a realizar uma operação em 17 dos 18 concelhos do distrito do Porto, com maior incidência em "áreas especiais de policiamento", disse este sábado à agência Lusa fonte da guarda.

De acordo com o Relações Públicas do Comando Territorial do Porto da GNR, major Martins, esta operação apenas exclui o concelho do Porto, cuja competência pertence à PSP.

O propósito desta ação da GNR é, "primeiramente, a aproximação" com os cidadãos, para "intensificar o sentimento" de segurança da população.

A operação também tem uma incidência maior em "áreas especiais de policiamento", como, por exemplo, "bairros que têm características" que justificam a ação dos militares e que "carecem de um policiamento" mais regular.

Áreas com "muitos estabelecimentos de diversão noturna" também estão incluídas nesta operação, para dar cumprimentos às restrições implementadas por causa da pandemia.

O Relações Públicas do Comando Territorial do Porto acrescentou que esta operação é abrangente e que há sempre cidadãos que "são autuados" por incumprimento da lei.