GNR multa condutora em Évora por circular sem máscara com passageiros fora do agregado familiar

Durante a ação de fiscalização da GNR, na manhã deste domingo, no IP2, no concelho de Portel, em Évora, foram efetuadas várias multas por infração das regras impostas pelo Governo no âmbito do Estado de Emergência.Os militares da GNR multaram uma mulher que circulava sem máscara de proteção contra a Covid-19 dentro de um carro com várias pessoas que não pertencem ao seu agregado familiar e com quem não coabita, o que representa uma infração à lei que obriga o uso de máscara.Também outras quatro pessoas foram multadas, na mesma ação de fiscalização, quando regressavam da pesca, atravessando vários concelhos sem a justificação devida.